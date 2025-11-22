Pasajera fallece al impactar motocicleta en que viajaba contra valla metálica en Tipitapa

De forma instantánea pereció América Vanesa González Castillo, de 27 años de edad, luego que Juan Carlos Marenco Reyes de 21 años, perdiera el control de la motocicleta AKT en que viajaban, se saliera de la vía e impactara contra una valla metálica.

América Vanessa González Castillo de 27 años

El mortal accidente de tránsito se registró la noche de este sábado, en el kilómetro 24 de la carretera a Tipitapa, en Managua.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Juan Carlos y América Vanesa, minutos antes de la tragedia fueron vistos ingiriendo bebidas alcohólicas en un bar llamado El Brasil.

Agentes policiales se movilizaron al lugar para indagar mayores detalles del accidente que dejó como saldo una persona fallecida y un lesionado. La finada habitaba en el barrio Lomas de Esquipulas de Tipitapa.