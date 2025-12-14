Pasajera de motocicleta muere al ser impactada por un carro en Rivas

La ciudadana Nidia del Carmen Trejos Gómez, de 26 años de edad, murió de forma inmediata al ser impactada la motocicleta en que viajaba como pasajera por un vehículo matrícula GR 14-129, conducido por Eddy Miranda Muñoz, la noche de este sábado

El mortal accidente se registró en el sector de la comunidad La Montaña, en la carretera La Virgen-San Juan del Sur, en el departamento de Rivas.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Nidia viajaba en la motocicleta conducida por Enrique Javier Padilla, quien debido a las graves lesiones que sufrió fue trasladado por miembros de socorro al centro de salud de San Juan del Sur.

La infortunada Nidia del Carmen Trejos Gómez, habitaba en la comunidad La Virgen de Rivas, donde deja hijos en la orfandad.

Agentes de la Policía Nacional investigan las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados.