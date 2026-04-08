PANI de Costa Rica separa de su padre a gemelas hijas de tiktoker nica desaparecida hace una semana

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de Costa Rica, informó que las hijas de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, reportada como desaparecida en Santa Ana, fueron separadas temporalmente de su padre, quien las tenía a su cargo.

Según informó el departamento de prensa de esa institución costarricense, las menores fueron trasladadas para una valoración médica y se dictó una medida de abrigo temporal.

El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, dijo que la compatriota Merlo Espinoza es madre de dos niñas gemelas y, según sus familiares, se dedicaba principalmente a su cuidado. Además, señalaron que llevaba una vida tranquila, y se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

La joven oriunda de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, departamento de Madriz, mantenía una comunicación constante con sus seres queridos, por lo que su repentina ausencia ha generado una profunda angustia entre sus allegados.

Wilber Ariel Merlo, hermano de Junieysis Adely, viajo a Costa Rica para ayudar en todo lo que pueda en las investigaciones, y pidió a la presidenta electa de ese país, que apoye a su familia en la búsqueda de la joven, de quien tienen esperanzas de encontrarla con vida.