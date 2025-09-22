El delantero del Paris Saint Germain y de la selección de Francia, Ousmane Dembelé, fue el ganador del balón de oro 2025, en su entrega número 69 para el mejor jugador del planeta, la tarde de este lunes en Francia.

Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro 2025 en Francia

Dembelé tuvo la mejor temporada de su carrera, ganó la Champions League, la Ligue 1 de Francia, La Copa de Francia y Supercopa de Europa, además anotó 35 goles y 16 asistencias.

Ousmane Dembelé se convirtió en apenas el sexto jugador nacido en Francia en ganar el Balón de Oro, anteriormente lo ganaron Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

En la votación final Dembelé superó a Lamine Yamal.

El trofeo del Balón de Oro, entregado por la revista France Football, su estructura principal es de latón, un metal más accesible, y se recubre con una capa de oro fino que le da su característico brillo.

En femenino la centrocampista española Aitana Bonmatí hizo historia al ganar su tercer balón de oro femenino la tarde de este lunes.

Aitana, el año pasado con el Barcelona femenino anotó 26 goles, dio 19 asistencias.