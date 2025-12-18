Ordenan arrestar a dueño de Miss Universo por tráfico de armas e hidrocarburos

Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de belleza Miss Universo, enfrenta una nueva orden de arresto por los presuntos delitos de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

La medida, que se conoce este jueves, fue girada el pasado 15 de diciembre por Octavio Alarcón Terrón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, que determinó que hay elementos que hacen presumir que el empresario integraría una organización criminal, recoge el medio Milenio.

La orden de aprehensión fue librada luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo considerara prófugo de la justicia y le retirara el acuerdo que le permitía colaborar como testigo en la investigación por delincuencia organizada, vinculada al contrabando ilegal de combustibles, conocido en México como huachicol.

Contra Rocha se había girado una primera orden de arresto el pasado 15 de noviembre; no obstante, cuatro días después fue cancelada justamente por el criterio de oportunidad para colaborar con las autoridades.

Ese beneficio de testigo colaborador le fue revocado por la FGR debido a que incumplió con su comparecencia a los diversos citatorios que le impusieron para que fuera interrogado y así aportar más información de la organización criminal de la que le imputaron ser parte.

El riesgo de fuga

El juez Alarcón determinó que existe un alto riesgo de fuga de Rocha y con ello evada la justicia. En la resolución, según recoge El Imparcial, se hace referencia a la capacidad económica y su constante movilidad a nivel internacional, por lo que podría refugiarse en otro país.

«Es muy factible y constante su egreso del territorio nacional por estar viajando de un país a otro», enfatiza el magistrado en el documento.

Además, advirtió que el copropietario de Miss Universo no cuenta con un domicilio fijo en México, posee inmuebles en distintos estados sin ubicación verificable y no fue localizado en los lugares previamente identificados por la Fiscalía.