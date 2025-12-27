Ocupante de microbús muere tras ser impactado por furgón en carretera norte, Tipitapa

El ciudadano Juan Ramón Guido, de 47 años, falleció la tarde de este sábado a causa de un trauma craneal severo luego que el microbús en que viajaba fue impactado por un furgón, cuyo conductor perdió el control, supuestamente, al explotársele una de las llantas.

La violenta colisión se registró a la altura del kilómetro 47 y medio de la carretera Norte, en el municipio de Tipitapa, Managua.

En el microbús propiedad de la empresa Avícola La Reliquia también viajaban Yader Isaac Zelaya Pavón, de 45 años, quien sufrió politraumatismo y fractura expuesta del tobillo derecho, y Delvin Joel Alaniz Pérez, quien resultó con múltiples golpes.

Cazadores de noticias de Tu Nueva Radio Ya, refirieron que Juan Ramón Guido era originario de la comunidad Las Maderas, en Tipitapa, y se rindió a la muerte cuando era estabilizado en el hospital Yolanda Mayorga.

En tanto, los otros dos lesionados fueron remitidos al hospital Manolo Morales Peralta, de Managua.