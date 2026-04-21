Norchad Omier describe como un momento mágico cuando fue llamado a la NBA

El primer nicaragüense en llegar a la NBA, Norchad Omier, en entrevista exclusiva con Tu Nueva Radio Ya, describió como algo mágico su llegada al máximo nivel del baloncesto con los Ángeles Clippers.

Norchad Omier: «La NBA fue magia y bendición», en exclusiva

«Fue maravilloso, porque yo sabía que mi nombre iba a estar en la historia del baloncesto de Nicaragua y nadie me va a quitar eso», dijo Norchad al ser consultado sobre su como describe su llegada a la NBA.

Cuando llegue al baloncesto de la NBA, fue una bendición muy grande, la fe en Dios fue algo demasiado grande, dijo Norchad durante la entrevista.

El blufileño de 25 años, debutó en el baloncesto de la NBA, el primero de marzo en la NBA, con los Ángeles Clippers, en ese primer partido solo consiguió un rebote y su equipo venció 114-101 sobre los Golden State Warriors.

Aqui la entrevista con Norchad Omier…