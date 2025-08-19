Nicaragüense enfrenta varios cargos tras causar daños con un vehículo en Florida, Estados Unidos

El nicaragüense Roberto Sandoval López, de 34 años, fue acusado de cuatro delitos en el condado de Polk, Florida: conducir bajo los efectos del licor, causar daños a la propiedad, manejar sin licencia y huir de la escena de un accidente.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 17 de agosto, cuando Sandoval manejaba un vehículo que causó destrozos en la zona, entre estos en el cerco de una casa.

Roberto Sandoval: Escándalo en Florida por conducir ebrio

Tras los incidentes, Sandoval López huyó del lugar, pero fue capturado horas más tarde y los agentes encontraron varias botellas de cerveza dentro del auto.

Residentes del sector donde causó los daños exigieron que el acusado cumpla su condena en Estados Unidos y posteriormente sea deportado.

