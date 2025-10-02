Nicaragüense es hallado muerto en apartamento que alquilaba en Nueva Jersey, Estados Unidos

El compatriota Kristopher David Silva Guzmán, de 22 años, fue encontrado muerto en el apartamento que habitaba en Pennsauken, Nueva Jersey, Estados Unidos, el martes 30 de septiembre.

Kristopher David Silva Guzmán, de 22 años

Kristopher era originario de Chinandega y las autoridades no han informado sobre las causas exactas de su fallecimiento, lo cual ha sido un golpe devastador para su familia y amigos.

El señor Evert Silva Rivera, padre de Kristopher, explicó que su hijo llegó a Estados Unidos en septiembre del año pasado y trabajaba en un restaurante de comida rápida.

Agregó que su pasión era escuchar música tradicional nicaragüense y soñaba con ahorrar dinero para abrir su propia barbería, ya que había estudiado para ese oficio.

El señor Silva Rivera dijo que ahora tienen el desafío de recaudar 11 mil dólares para poder repatriar el cuerpo por lo que crearon una campaña a través de GoFundMe pidiendo cualquier colaboración por muy pequeña que sea.

