Nicaragüense es encontrado sin vida dentro de vehículo en Las Vegas, Estados Unidos

El nicaragüense Alex Iván Pravia Herrera fue encontrado muerto luego de sufrir un infarto dentro del vehículo que conducía en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, el pasado 17 de enero.

Alex Iván Pravia Herrera

Johan Yasmir Pravia Herrera informó que son originarios de la comunidad La Bolsa, en San Sebastián de Yalí, Jinotega, y que su hermano llegó a Estados Unidos en el 2023.

Alex Iván Pravia Herrera cumpliría sus 27 años el 27 de marzo y ahora su familia busca 20 mil dólares para poder repatriar el cuerpo y darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

María José Rugama Pineda, también hermana de Alex Pravia, dijo que este dejó dos niños en la orfandad, uno en Estados Unidos y otro en Costa Rica.

