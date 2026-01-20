Nicaragüense perdió a esposo boliviano en terrible accidente ferroviario en España

La nicaragüense Osiris Sevilla Maradiaga, de 40 años, recibió este martes la triste noticia de que su esposo, el boliviano Víctor Luis Terán Mita, de 52, falleció en el violento choque entre dos trenes que dejó como saldo 41 muertos en Córdoba, España.

Una nicaragüense busca a su esposo tras el trágico choque de trenes en España

La confirmación oficial del fallecimiento le fue comunicada por las autoridades encargadas de la identificación de las víctimas.

En declaraciones difundidas por la cadena Antena 3, la nicaragüense expresó su consternación tras conocer el desenlace, mientras permanecía en el Centro Cívico habilitado para la atención a familiares.

De acuerdo con Osiris, su marido viajaba en uno de los vagones de los trenes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido el domingo.

Según explicó, ambos habían pasado las fiestas de fin de año en Nicaragua y regresaron a España en vuelos separados.

Osiris Sevilla aterrizó el lunes en la capital española y se trasladó por carretera a Córdoba.

Su esposo Víctor Terán llegó el domingo a Madrid y posteriormente tomó un tren con destino a Huelva, donde ambos trabajan en el cuidado de personas mayores.

La pinolera señaló que el último contacto con su esposo se produjo la tarde del domingo, antes del accidente, y ahora al conocer su muerte, consideró que su esposo no murió, sino que lo mataron.



