España: 41 fallecidos en el peor accidente de trenes ocurrido en décadas

Dos trenes de Alta Velocidad que circulaban en sentidos opuestos colisionaron ayer domingo a eso de las 7:40 pm a la altura de Adamuz, Córdoba. El descarrilamiento y posterior choque dejó hasta el momento 41 muertos y más de 150 heridos, según la última actualización oficial de este hoy por la tarde.

El tren Iryo 6189 salió de la estación María Zambrano de Málaga a las 6:40 pm con destino a Madrid. En torno a las 6:05 pm, desde la estación madrileña de Puerta de Atocha partió otro convoy, el Alvia 2384, con destino a Huelva. Ninguno de los dos trenes llegó a su destino.

Ambos trenes circulaban a unos 200 kilómetros por hora, una velocidad inferior a la máxima permitida en ese punto, cuando los tres últimos vagones del tren Iryo se salieron de la vía y colisionaron de frente con los primeros vagones del Alvia. El impacto provocó que parte del convoy se precipitara por un talud de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Solo 20 segundos trascurrieron desde que descarriló el Iryo hasta que el Alvia lo embistió, según apunta la investigación del siniestro. No hubo margen de tiempo para activar ningún sistema de seguridad.

Casi 500 pasajeros a bordo

En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas: 294 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid-Huelva. Tras el impacto, ambos convoyes quedaron detenidos a unos 600 metros de distancia entre sí.

De los 41 hospitalizados, 12 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aunque no se teme por su vida, según aseguró el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. El resto, 25 pacientes, están en planta mientras que cuatro de los hospitalizados son niños.

El trágico accidente se produjo en un tramo recto renovado hace menos de un año, en mayo de 2025, según comunicó la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El convoy de Iryo fue fabricado en 2022 y su último mantenimiento se produjo el pasado 15 de enero, tan solo tres días antes del suceso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que hay una rotura de vía, pero que no pueden determinar si es causa o consecuencia. «El carril está roto en muchos puntos y se trata de determinar si es causa o consecuencia. Roturas hay muchas, hay 200 metros de vía levantados, retorcidos», señaló el ministro.

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🚨 La Guardia Civil difundió un video desde el lugar del accidente ferroviario que revela el estado devastador del tren y de las vías, tras el siniestro que dejó al menos 39 personas fallecidas.#BreakingNews#Spain#TrainAccident#Españapic.twitter.com/cgMrNqPumE — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) January 19, 2026

Identificación de las víctimas

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba recibió 37 cuerpos de personas fallecidas en el accidente. Los médicos forenses realizaron un total de 23 autopsias. El total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a 5, todas ellas identificadas a través de huellas dactilares.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia de Andalucía, se refirió a las dificultades del rescate: «En los dos vagones que han quedado estrellados en el terraplén, convertidos en un amasijo de hierro, lo que hemos detectado son seis cadáveres, de los cuales solo se han podido rescatar tres».

El ministro Puente apuntó en una entrevista en La Sexta que la línea de Madrid-Andalucía se reabrirá probablemente el próximo 2 de febrero. El funcionario defendió que el transporte ferroviario es seguro, recordando que se trata del primer gran accidente de la alta velocidad, excluyendo el de Angrois en Galicia.

Unos 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en la zona del accidente con dos contenedores frigoríficos en apoyo al personal del Instituto Anatómico Forense. El ministro detalló que, en los 20 minutos anteriores al accidente, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía sin que se produjera ninguna incidencia.

El segundo peor accidente ferroviario del siglo en España

Esta tragedia se convirtió en el segundo accidente ferroviario más mortífero del último siglo en España, solo superado por el descarrilamiento del tren Alvia en las curvas de Angrois, Santiago de Compostela, ocurrido el 24 de julio de 2013. Aquel siniestro dejó 80 muertos y más de 140 heridos cuando el convoy descarriló a 190 kilómetros por hora en una curva donde la velocidad máxima permitida era de 80 km/h.

Lo que hace aún más impactante el accidente de Córdoba es que ocurrió en plena línea de alta velocidad, considerada una de las más seguras y modernas de Europa, en un tramo recto recientemente renovado y sin las condiciones de exceso de velocidad que caracterizaron la tragedia de Angrois.