Nicaragua garantiza acceso gratuito a estudios genéticos de alta precisión en hospital Bertha Calderón

En un avance histórico para la medicina perinatal en el país, el Hospital de la Mujer “Bertha Calderón Roque”, en conjunto con el Centro de Genética «Blanca Segovia Sandino», anunció la implementación gratuita del estudio de amniocentesis con análisis de microarreglo.

La amniocentesis es un procedimiento médico que permite estudiar el líquido amniótico durante el periodo de gestación. A través de la técnica de microarreglo, los especialistas pueden examinar los cromosomas del bebé con un nivel de precisión superior.

Este procedimiento permite detectar de forma temprana síndromes genéticos, alteraciones en la estructura cromosómica y otras anomalías congénitas desde el vientre materno.

Anteriormente, este tipo de diagnósticos avanzados solo estaban disponibles en el sector privado, donde el costo oscila entre los 1,800 y 2,000 dólares.

A partir de ahora, este servicio se convierte en un derecho gratuito para las pacientes que presenten anomalías congénitas y cumplan con los criterios médicos establecidos por los especialistas.

Con esta iniciativa, Nicaragua se posiciona a la vanguardia en genética clínica en la región, eliminando las barreras económicas para que las futuras madres nicaragüenses puedan acceder a diagnósticos de alta complejidad sin costo alguno, asegurando una atención integral y oportuna para el binomio madre-hijo.