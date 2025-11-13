La selección de fútbol de Nicaragua se despidió de su afición en el estadio Nacional, de Managua, venciendo 2-0 a Honduras, la noche de este jueves en las Eliminatorias Mundialista 2026.

Los goles de Nicaragua fueron anotados al minuto 12 por medio de Bancy Hernández, al 82 el segundo gol fue de Jaime Moreno, desatando la euforia de los aficionados.

Nicaragua con su victoria le negó a Honduras su clasificación directa al mundial, además es la primera victoria de nuestro país en una tercera ronda de las eliminatorias.

En el otro encuentro de la jornada Haití venció 1-0 a Costa Rivas y dejó el grupo con tres selecciones buscando su clasificación al mundial.

Para que la selección de Honduras ahora avance al mundial necesita ganar el martes ante Costa Rica, pero en ese juego no son favoritos.

Nicaragua jugará el martes a las seis de la tarde de visitante ante la selección de Haití, espere transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En la tabla de posiciones del grupo Honduras es líder de grupo con ocho puntos, Haití es segundo también con ocho puntos, Costa Rica es tercero con seis y Nicaragua es ultimo con cuatro puntos.