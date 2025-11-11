Nica es hallado sin vida en el cuarto que habitaba en Los Ángeles, Estados Unidos

El compatriota Jayron Guillermo Chamorro Jarquín fue encontrado muerto en el cuarto donde habitaba en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Jayron Guillermo Chamorro Jarquín

El cuerpo sin vida del infortunado fue descubierto el pasado 5 de noviembre tres días después de que algunos conocidos lo vieron con vida por última vez.

Jayron Chamorro era originario de la comunidad Palo Grande, en Somotillo, Chinandega, y el diagnóstico de una forense confirmó que la causa de la muerte fue un infarto.

Según familiares, el pinolero vivía solo y su familia en Nicaragua espera lorar la repatriación del cuerpo para darle cristiana sepultura en su pueblo natal.

