Nelson Icabalzeta, conductor accidentado en la Cuesta El Plomo, se encuentra intubado y sin familiares en el hospital

En estado crítico y bajo pronóstico reservado se encuentra el ciudadano Nelson José Icabalzeta Castro, de 38 años, quien conducía el camión que la mañana de este lunes se estrelló contra el muro perimetral y oficinas de la empresa CONCRENIC, ubicada en la cuesta El Plomo, en Managua.

Icabalzeta Castro fue trasladado de urgencia al Hospital Antonio Lenín Fonseca, donde debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser intubado de inmediato.

Según reportes del personal médico, el paciente ingresó al área de choque con cuadros de dolor extremo y crisis nerviosa. Actualmente, los especialistas realizan esfuerzos extraordinarios por salvar su vida.

El percance ocurrió cuando el camión cargado de arena que conducía el ahora lesionado sufrió una aparente falla mecánica. Fuera de control, el pesado vehículo colisionó contra dos automotores particulares antes de terminar estrellándose violentamente contra el muro perimetral y las oficinas de la empresa CONCRENIC.

Se busca a sus familiares

Existe una alta preocupación debido a que, hasta el momento, ningún familiar o allegado se ha presentado al centro hospitalario. Según su cédula nicaragüense, habita en la Finca La Manzana, en Bluefields, Caribe Sur.