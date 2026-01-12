Camión sin frenos, deja un lesionado grave, dos vehículos chocados y otros daños en cuesta El Plomo

En estado crítico quedó Nelson José Icabalceta Castro, de 38 años, luego que el camión arenero que conducía colisionó dos vehículos y luego se estrelló contra el muro perimetral de la empresa CONCRENIC, ubicada en la cuesta El Plomo, en Managua, la mañana de este lunes.

Tras ser llevado de urgencia al Hospital Antonio Lenin Fonseca, Icabalceta Castro tuvo que ser intubado de inmediato debido a la gravedad de sus lesiones.

Según reportes del personal médico, el paciente ingresó al área de choque con cuadros de dolor extremo por fractura mandibular, más traumas de tórax y abdomen, además de crisis nerviosa.

El percance ocurrió cuando el camión presentó supuestas fallas en los frenos, por lo que el conductor perdió el control, se cruzó al carril contrario e impactó el auto Hyundai color café, placas M192 253, conducido por Johnny Daniel Acevedo Fuertes, de 33 años, quien resultó con golpes leves.

Instantes después, el camión colisionó una camioneta marca Toyota Hilux, color gris, placas M 249-969, manejada por Omar Boza, de 48 años, quien milagrosamente sólo sufrió el susto, pero el lado izquierdo del vehículo quedó destrozado y sin llanta trasera.

Luego el pesado vehículo continuó su carrera sin frenos y fue a impactar contra el muro perimetral de las oficias de la empresa CONCRENIC, en donde la señora Ana Baquedano, de 46 años, sufrió golpes leves y crisis nerviosa, cuando limpiaba el lugar.

Tras estrellarse en la empresa, la carga de arena cayó sobre el camión dejando la cabina soterrada, por lo que bomberos y miembros de la Cruz Blanca, trabajaron durante media hora para rescatar al conductor Nelson Icabalceta.

Según sus documentos, Nelson habita en la finca La Manzana, en la ciudad de Bluefields, y cuenta con las nacionalidades nicaragüense y costarricense.

Personal del departamento de trabajo social del Hospital Lenin Fonseca hizo un llamado a los familiares de Nelson Icabalceta para que se presenten a esa unidad hospitalaria a brindarle apoyo.