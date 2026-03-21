Mujer queda al descubierto al fingir parto y velorio de su propio hijo en San Juan del Sur, Rivas

En un insólito caso que se ha viralizado, una mujer de 29 años, identificada como Joselyn Elizabeth Martínez Ruíz, fingió durante meses un embarazo, un parto gemelar y la muerte de uno de los bebés en San Juan del Sur, Rivas.

La familia de su pareja, Jeyson Espinoza Martínez, de 20 años, descubrió la verdad tras realizar una exhumación en el cementerio San Pablo, el supuesto cuerpo del recién nacido era en realidad un muñeco.

Según las investigaciones, Joselyn habría padecido un embarazo psicológico y mantuvo engañados a su pareja y familiares desde diciembre de 2024, incluso celebrando un baby shower.

Tras dar a luz en febrero de 2025 y alegar la muerte de un gemelo, organizó un velorio y honras fúnebres sin permitir que nadie viera el cuerpo.

La duda creció cuando evitó mostrar interés por la supuesta hija sobreviviente y finalmente entregó una muñeca a su pareja.

El caso inquietante ha dejado boca abierta a la comunidad.