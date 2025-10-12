Pasajera de moto muere arrollada por un bus en subida de las Piedrecitas, Managua

La joven Keyra Masiel Cerda Palacios, de 30 años, murió la tarde de hoy domingo, arrollada por un bus placa M 44-76 que cubre la ruta Monte Tabor – mercado Israel Lewites, en la subida de Las Piedrecitas, en Managua.

Accidente en Managua: muere ciudadana arrollada por bus

La víctima viajaba como pasajera en la moto placa CZ 16-037 conducida por Jeremy Ortiz Gutiérrez, de 19 años, quien sufrió golpes en distintas partes del cuerpo.

Uno de los pasajeros del bus que conducía Rodrigo Moisés Tinoco, de 44 años, detalló que el motorizado invadió el carril de la unidad de transporte colectivo.

Eso provocó que cayeran al pavimento y la llanta trasera derecha del autobús pasara sobre la humanidad de la víctima, ocasionándole una muerte inmediata.

HABITABA EN DIRIAMBA

Keyra Masiel era originaria del barrio Tomás Borge, de Diriamba, Carazo, donde deja a dos menores de 13 y 16 años en la orfandad.

La Alcaldía del Frente Sandinista de Diriamba, Carazo, brinda acompañamiento a la familia doliente.

En tanto, agentes de tránsito detuvieron al motociclista involucrado en el hecho.