Mujer es encontrada muerta cerca del mercado de Camoapa, Boaco

Autoridades de la Policía Nacional investigan las causas de muerte de una mujer identificada preliminarmente como Urania Leiva, cuyo cadáver fue encontrado en cercanías del mercado municipal de Camoapa, en el departamento de Boaco, la tarde de este sábado.

El hallazgo fue hecho por personas que pasaban por el lugar. “Ella tenía días de merodear por esta zona, y supuestamente, era originaria del municipio de Matiguás, Matagalpa”, dijo un poblador.

Al conocer del deceso de la fémina por las redes sociales, el usuario de Facebook identificado como Carlos Leiva, vía mensaje comentó que se trataba de su hermana.

Seguidamente, otra usuaria hizo un llamado a Carlos Leiva para que se comunicará con ella, pues bajo su resguardo tiene a la hija de Urania, quien es velada desde esta noche.

Las autoridades de la Policía Nacional indagan mayores detalles.