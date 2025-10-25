Guarda muere aplastado por cabezal mientras dormía en El Guasaule, Honduras

Una verdadera tragedia se registró en las últimas horas en el puesto fronterizo de El Guasaule, Honduras, donde un guarda de seguridad identificado como Franco Huete perdió la vida de forma instantánea al ser aplastado por las llantas de un pesado cabezal.

Según testigos en el lugar, el infortunado hombre se habría quedado dormido debajo del camión para protegerse del sol, sin imaginar que el conductor pondría en marcha el vehículo, avanzando en la fila sin notar que el guardia estaba justo debajo.

El fuerte estruendo y los gritos alertaron a los presentes, quienes intentaron auxiliar a Huete, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de Tránsito Nacional hondureño llegaron de inmediato a la escena para realizar las investigaciones y determinar las causas exactas de la tragedia que ha conmocionado a trabajadores y transportistas del puesto fronterizo.