Muere abuelita de niño que murió al incendiarse su casa en Bluefields

Esta madrugada lamentablemente falleció doña Aracely Downs Sequeira a causa de dos infartos que sufrió, derivado de las graves quemaduras que sufrió la madrugada del pasado lunes al incendiarse su vivienda en el callejón Los Malespín, en el barrio Punta Fría, de la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Tragedia en Bluefields: Fallece doña Aracely Downs

Doña Aracely Downs, había sido trasladada el pasado martes del hospital Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefields, a un hospital capitalino para ser atendida por especialistas, sin embargo esta madrugada dos infartos le arrebataron la vida.

Con la muerte de doña Aracely Downs, ya son dos las víctimas de este incendio pues ese día falleció su nieto Harley Hodgson Downs, de 12 años, al no poder salir de su cuarto debido a que las llamas se propagaron rápidamente por toda la vivienda de dos plantas.

