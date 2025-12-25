Muchacho de 19 años perece al accidentarse en moto en Corinto

El joven Gabriel de Jesús Campos Reyes, de unos 19 años, falleció de forma inmediata al accidentarse la moto en que viajaba a las 7:30 de la mañana de este jueves.

Trágico accidente de moto en Corinto deja un fallecido

La fatalidad ocurrió frente a la entrada del Complejo Logístico Julia Herrera de Pomares, en Corinto, Chinandega.

Al momento del accidente, Gabriel viajaba en la moto marca Pulsar color rojo con placa CH 86-521 junto a otro joven que andaba en estado de ebriedad.

Campos Reyes era originario del sector de La Báscula, en Corinto, Chinandega.

Sin embargo, de momento se desconoce quién de los dos iba manejando la moto.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se encuentran investigando los pormenores del trágico accidente.

Con Gabriel sumaron tres los motociclistas fallecidos este 25 de diciembre.

Los otros fueron Francisco Joarling Herrera Marín, de 21 años, y Fabio Ramón Sequeira, de 36, quienes murieron al chocar de frente cerca del mercado municipal de Sébaco, en los primeros minutos de hoy jueves.

