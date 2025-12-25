Dos motociclistas pierden la vida al chocar de frente cerca del Mercado de Sébaco
Francisco Joarling Herrera Marín, de 21 años, y Fabio Ramón Sequeira, de 36 años, murieron en la colisión de dos motos a las 12:15 minutos de la madrugada de este jueves.
La tragedia vial ocurrió frente al mercado del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, salida a Estelí.
Ambas víctimas fallecieron de manera inmediata a causa de trauma craneal severo y politraumatismo.
En tanto Kener Steven Ríos Cortés, de 25 años, pasajero de una de las motos, resultó con graves lesiones siendo llevado inicialmente al centro de salud de Sébaco y luego transferido al hospital César Amador Molina, de Matagalpa.
Testigos afirmaron que las dos motos colisionaron frontalmente resultando fallecidos sus pilotos Francisco Herrera y Fabio Sequeira.
Francisco Joarling Herrera Marín era originario del barrio Tomás Borge, mientras que Fabio Ramón Sequeira, habitaba en el barrio El Porvenir, del municipio de Sébaco.
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