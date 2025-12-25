Dos motociclistas pierden la vida al chocar de frente cerca del Mercado de Sébaco

Francisco Joarling Herrera Marín, de 21 años, y Fabio Ramón Sequeira, de 36 años, murieron en la colisión de dos motos a las 12:15 minutos de la madrugada de este jueves.

Tragedia vial en Sébaco: fallecen dos motociclistas

La tragedia vial ocurrió frente al mercado del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, salida a Estelí.

Ambas víctimas fallecieron de manera inmediata a causa de trauma craneal severo y politraumatismo.

La víctima Fabio Ramón Sequeira era portero del Atlético Alcides, de La Trinidad

En tanto Kener Steven Ríos Cortés, de 25 años, pasajero de una de las motos, resultó con graves lesiones siendo llevado inicialmente al centro de salud de Sébaco y luego transferido al hospital César Amador Molina, de Matagalpa.

Testigos afirmaron que las dos motos colisionaron frontalmente resultando fallecidos sus pilotos Francisco Herrera y Fabio Sequeira.

Francisco Joarling Herrera Marín era originario del barrio Tomás Borge, mientras que Fabio Ramón Sequeira, habitaba en el barrio El Porvenir, del municipio de Sébaco.