Muchachita falleció ahogada al caer a pileta con agua en Altagracia, Isla de Ometepe

Una niña de seis años, de iniciales N.F.A. falleció ahogada al caer en una pileta con agua en la comunidad Las Pilas, en Altagracia, Isla de Ometepe, Rivas.

El lamentable suceso ocurrió la tarde de este viernes mientras los parientes de la menor se encontraban efectuando sus quehaceres cotidianos.

Supuestamente la pequeña estaba jugando con una naranja y cuando el fruto cayó a la pila, intentó sacarlo, pero se fue de cabeza al fondo, ahogándose.

Cazadores de noticias informaron que la pileta tiene un metro de profundidad y la familia la ocupa para almacenar agua para sus labores domésticas.

La pequeña tenía capacidades diferentes y cursaba el segundo grado de primaria en una escuela de la comunidad.

Al lugar se presentaron agentes policiales y personal de salud para determinar con exactitud las circunstancias en que ocurrió la desgracia.