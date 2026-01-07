Motorizado muere al estrellarse en parte trasera de camión volquete en El Rama

El motociclista Carlos Manuel Jiménez Reyes, de 44 años, murió al impactar contra la parte trasera de un camión en el kilómetro 290 de la carretera, jurisdicción de El Rama, Caribe Sur.

Motociclista muere en choque contra camión en El Rama

El accidente sucedió frente al Taller Mena, en el barrio Oscar Brenes, a las 5 con 10 minutos de la mañana de hoy miércoles, cuando Carlos Jiménez Reyes manejaba una moto placa CT-16944.

Debido al exceso de velocidad, Carlos no pudo controlar la moto y se estrelló en la parte trasera de un camión de volquete con matrícula de León 05959, que estaba parqueado a un lado de la vía.

El volquete era conducido por Rigoberto Alexander Gómez Olivas, de 35 años, quien fue retenido por la Policía para efectos de investigación, aunque todo hace indicar que el motociclista propició su muerte con el exceso de velocidad.

