Motociclista perece impactado por camioneta en Wiwilí, Nueva Segovia

Francisco Javier López Herrera de 30 años, murió a causa de las graves lesiones que sufrió al ser impactado con todo y motocicleta por una camioneta cuyo conductor se desplazaba por la comunidad El Jobo en el municipio de Wiwilí en el departamento de Nueva Segovia, la tarde de este jueves.

Según cazadores de noticias la desgracia ocurrió al momento que el conductor de la camioneta que circulaba en sentido contrario invadió el carril del motociclista. “Del impacto el motociclista pegó contra la valla metálica”.

En un intento por salvar la vida de López Herrera fue trasladado a la unidad de salud más cercana, donde se rindió a la muerte.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del mortal accidente se desplazaron al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados.