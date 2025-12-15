Motociclista perece impactado por camión conducido por un borracho en carretera Granada-Malacatoya

De forma instantánea perdió la vida, el ciudadano José Ramón Cano Ordeñana de 60 años, al ser impactada su motocicleta Raybar placa GR 60-75 por el camión matrícula M 362-852 conducido en presunto estado de ebriedad por Roberto José Salinas de 57 años.

La fatalidad vial se registró a las 11:45 de la mañana, a la altura del kilómetro 61 y medio de la carretera Granada-Malacatoya, en el departamento de Granada.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el conductor del camión perdió el control e invadió el carril contrario en que se desplazaba el motociclista, sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de indagar las causas del accidente vial.