Motociclista perece impactada por camioneta en carretera Somotillo-Chinandega
De forma instantánea murió Nohemí Giselle Rivas Díaz, de 20 años, debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactada con todo y su motocicleta placa CH 27-540 por la camioneta matrícula de CH 48-573 conducida por Yaser Elieth Orozco Medina de 25 años.
El mortal accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado, en el sector conocido como La Grecia, kilómetro 43 de la carretera Somotillo-Chinandega.
Cazadores de noticias informaron que la desgracia ocurrió al momento que Yaser Orozco realizara una maniobra de aventajamiento sin percatarse de la presencia de la joven motociclista, que salió por los aires.
Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del mortal accidente se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.