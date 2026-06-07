Futbolista parte al otro mundo al chocar contra camión cargado de yuca en Managua

El joven Manuel Salvador Urbina Robleto, de 25 años, murió la noche del sábado, al chocar en motocicleta contra un camión que transportaba yuca.

Manuel Salvador Urbina Robleto, de 25 años

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 18 de la carretera Managua – Masaya, cuando presuntamente, Manuel Urbina se desplazaba a exceso de velocidad en la moto placa M 318-917.

Al llegar al lugar de la tragedia, chocó contra el camión placa MY 17-462, conducido por Noel Ñurinda Andino, de 25 años.

Lugareños dijeron que Manuel portaba un casco de mala calidad que no lo protegió al impactar la cabeza contra la carretera.

El ahora occiso habitaba en Masaya donde será recordado como un popular jugador de futbol campo, fan del equipo español Real Madrid.