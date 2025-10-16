Moto-sicarios asesinan a nica cuando laboraba en taxi pirata en Upala, Costa Rica

A punta de balazos fue asesinado anoche el nicaragüense Raúl René Ruiz Jarquín, de unos 50 años, por sicarios que lo interceptaron en moto en una carretera del Cantón de Upala, en Alajuela, Costa Rica.

Raúl René Ruiz Jarquín

Raúl era conocido como “Juan Paisa” y murió de forma inmediata al recibir dos disparos en la cabeza, tras lo cual su cuerpo quedó en el asiento del conductor de su carro, que al momento de llegar la policía aún seguía encendido.

La identificación del nica Raúl Ruiz Jarquín, la realizaron las autoridades ticas por medio de una placa metálica que andaba en su cuello, la cual tenía grabado su nombre.

El pinolero tenía varios años de vivir en Alajuela, y al momento de ser asesinado andaba trabajando como taxista pirata en su carro Toyota modelo Corolla.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial mantienen las investigaciones para esclarecer los motivos del crimen y la identidad de los asesinos.