sábado, septiembre 20, 2025
Milagro en Waspam, Caribe Norte, hombre sobrevive a rayo en su casa

Por Marjourie Robleto
A punto de morir impactado por un rayo estuvo el ciudadano Alex López Lacayo, al ser sorprendido cuando realizaba unas reparaciones en su vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo de Waspam, Cribe Norte, la tarde de este sábado.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el rayo traspasó una de las láminas de zinc y la onda expansiva lanzó por los aires a López Lacayo, quien resultó con múltiples golpes y afectaciones en sus oídos.

El menor Edison López, al momento de la emergencia fue en busca de ayuda a la estación de los Bomberos Unidos, quienes trasladaron al lesionado al hospital Primario Oswaldo Padilla, donde gracias a Dios se recupera.

