Mensaje de Compañera Rosario Murillo, miércoles 22 de octubre

Buenas tardes compañera, aquí estamos. Hoy es miércoles, estamos a 22 de octubre y la matrícula escolar avanza. Casi 800 mil estudiantes han sido inscritos, casi el o el 40 y un poquito más por ciento en la suma lo proyectado que es un millón ochocientos mil para este año venidero, otro ciclo victorioso de educación.

Cinco Pinos, Santo Tomás del Norte, Villanueva y Somotillo son los cuatro municipios que registran la matrícula más alta en toda nuestra Nicaragua. Felicitaciones a las autoridades, al compañero (José Manuel Espinoza) Chemaya, secretario político, responsable de la unidad de victorias de Chinandega por este avance significativo. Tenemos ganas de estudiar, ganas de aprender, ganas de celebrarnos victoriosos avanzando hacia un futuro de una Nicaragua calificada con los estudiantes avanzando como profesionales, creando futuro. También hay una Olimpiada Nacional de Ajedrez con estudiantes destacados de primaria.

Queremos destacar que en Abjasia ha ganado el segundo lugar como representante del canto nicaragüense la compañera Katherine Velázquez, representando a INCANTO. «Alisa Gitsba» es el concurso internacional de canto lírico allá en Abjasia, donde ha participado con más de 150 cantantes de todo el mundo. En la ronda final fueron 30 los finalistas y ha ganado el segundo lugar. Este es un evento organizado por la República de Abjasia y el apoyo de la fundación presidencial para iniciativas culturales de la Federación de Rusia. Muchas felicitaciones a Katherine, merecidas felicitaciones, merecido reconocimiento y muchas felicitaciones a INCANTO por esta fuerte, incansable, infatigable y victoriosa labor.

Entregamos viviendas en San Juan del Sur, este viernes 24, son 50 viviendas en la urbanización Comandante Padre Gaspar, en El Ostional donde habitaban en zonas altamente vulnerables esas familias que ahora con la construcción de la nueva carretera del litoral, la carretera costanera, fueron trasladadas por nuestro Ministerio de Transporte e Infraestructura a este lugar seguro; donde además cuentan con todos los servicios de agua potable, energía, pavimentadas, y espacios turísticos para la recreación.

Tenemos mejoras de agua y saneamiento en Boaco, nos reporta el compañero Ervin Barreda, en el barrio San Francisco, sector del mercado municipal. Luego tenemos también que inicia la jornada de conmemoración de nuestros héroes y mártires de Raití-Bocay, la gesta heroica de 1963, caminando victoria en su nombre, honrando su memoria con tanto triunfo del bien de nuestra Nicaragua cristiana, socialista y solidaria.

173 años celebramos de fundación en San Juan del Sur; todos los días recordamos al Padre y Comandante Gaspar que ahí fue párroco en esa iglesia de San Juan del Sur.

En San Rafael del Norte estamos entregando viviendas, también calles en Rosita, Puerto Morazán, Acoyapa, Villanueva, Bonanza, andenes en Matagalpa, El Viejo y Siuna. Caminos rurales, parques y estadios en Ciudad Antigua y Palacagüina; puestos de salud, escuelas y CDI en Matiguás y Estelí, estos son comunitarios. Chinandega, San Isidro, y agua comunitaria también en Muy Muy y Villanueva.

El MAG nos reporta que estamos en septiembre con un reporte de más de 170 mil fincas que producen huevos, 816,900 cajillas de huevos, huevos de amor, que destinan esta producción para el autoconsumo y la venta en los mercados locales.

El INTA, foro sobre cosecha, post cosecha y valor agregado de la soya realizándose en Posoltega, en el centro Comandante Fidel.

Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas en 40 municipios y el programa ADELANTE entregando créditos a 400 protagonistas en 70 municipios, 17 departamentos. Financiamiento para el emprendedurismo que es tan fuerte, todas esas empresas, esos emprendimientos familiares que tanto representan para las familias laboriosas, trabajadoras de nuestra Nicaragua.

Lanzan la estrategia y plan de promoción precisamente a emprendedores «Llegaron las Purísimas» desde la Casa de las Artesanías de la ciudad creativa de Masaya, promoviendo protagonistas, negocios, productos y servicios que se ofrecen en las festivas celebraciones muy particulares, muy nuestras, muy sentidas, muy tradicionales de las Purísimas y las fiestas de diciembre, los festejos de diciembre.

MINJUVE prepara la novena Feria Nacional de Becas Universitarias. Estamos hablando del Ministerio de la Juventud, que se va a desarrollar en enero en el Centro de Convenciones Olof Palme, Dios mediante. En seguimiento a las licenciaturas y maestrías que se ofertarán en esta novena feria, van a estar los muchachos y muchachas de juventud visitando las universidades, para coordinar.

Luego tenemos 1,400 jóvenes estudiando cursos y carreras en nueve idiomas en la Academia Brian Willson, Héroe de la Paz, héroe mundial de la paz. Esta inauguración se realizará el día de hoy, a las 3:30 de la tarde, estará Gilda en representación, la compañera de Brian, en representación suya, habrá un mensaje que nos ha grabado, hermoso mensaje.

Además, estamos proyectando una exposición de fotografías alusivas a su gesta, fotografías y cartillas que él ha coleccionado a lo largo de su vida en relación a la lucha por la paz en el mundo. Nuestro respeto, reconocimiento, admiración y cariño al héroe Brian Wilson que en esa academia será todos los días nombrado por jóvenes estudiantes que van a aprender inglés, chino mandarín, francés, ruso, italiano, coreano, japonés y portugués.

También estamos inaugurando una residencia estudiantil en Nueva Guinea en la Universidad URACCAN con capacidad para atender a más de 100 jóvenes estudiantes de las regiones autónomas del Caribe.

El INATEC capacita a 4,000 trabajadores de emprendimientos turísticos, fortaleciendo habilidades y mejorando la calidad del servicio.

Títulos de propiedad que entregamos hoy 552 en Boaco, Teustepe, San Lorenzo, Chichigalpa, El Viejo, León, Larreynaga, Telica, Bonanza, Rosita y El Ayote. Como todos los días saludamos a estas familias que son acreditadas como legítimas propietarias por la Procuraduría General de la República, en su excelente trabajo en todo el país.

Desde el Ministerio de Salud estamos anunciando que se incorpora a partir de este año al esquema nacional de vacunación la vacuna contra la Fiebre Amarilla. Este año hemos vacunado y el año que viene ya estará incorporado a toda la Programación Nacional de Vacunación para protegernos, para promover salud, confianza en la vida verdadera, vacunando también a niños y niñas cuando cumplan un año de edad.

Tenemos el hospital San Rafael, construcción y equipamiento para c56 mil protagonistas de las comunidades del municipio de San Rafael del Sur, aquí en Managua, 26 camas brindando atención en todas las especialidades y vamos con un avance del 70%. En diciembre para las navidades, como parte de las bendiciones que nos trae el Niño Dios, inauguramos este hospital.

Nuestra compañera Tatiana García presentó cartas de estilo en Egipto, donde quedamos acreditados, ella como embajadora de Nicaragua, de nuestro pueblo, de la familia nicaragüense concurrente desde Turquía.

Y inauguramos luz hoy, energía, en la comunidad Cerro Colorado del municipio de Ciudad Darío, Matagalpa, 158 hermanos y hermanas. Y además estamos también entregando el sistema de iluminación pública en Sébaco, en Pochocuape. Y ahí estamos con 13,000 en Sébaco, 13,000 hermanos y hermanas que quedan instaladas ahí el sistema de alumbrado público en perfectas condiciones, y aquí en Pochocuape, para 46 familias.

Asi estamos, compañeros, compañeras, confiando en el Dios de todos los triunfos, desde la fe que nos caracteriza, desde el amor cristiano, la hermandad cristiana, socialista y solidaria; desde la confianza absoluta en el Padre Celestial para bendecir estos caminos que estamos recorriendo hacia una Nicaragua libre de pobreza, una Nicaragua de paz y bien, una Nicaragua donde la maldad, la perversión, el odio no tienen cabida. Una Nicaragua de vigor y de gloria, una Nicaragua de tanta humanidad.

Abrazos de nuestro Comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos Adelante, compañeros, y somos ese porvenir luminoso que juntos estamos creando. Abrazo grande de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos Adelante, abrazos.