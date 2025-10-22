A partir del 2026, Nicaragua incorporará la vacuna contra la Fiebre Amarilla en el Esquema Nacional de Vacunación

La Co-Presidencia de la República, comprometida con el bienestar y la protección de las familias nicaragüenses, ha orientado que a partir del año 2026 se incorpore la vacuna contra la Fiebre Amarilla al Esquema Nacional de Inmunización Infantil.

Esta nueva medida permitirá que niños y niñas reciban la vacuna al cumplir un año de edad, reforzando así su protección frente a esta enfermedad. La aplicación se realizará de forma simultánea con la vacuna MMR, que protege contra el Sarampión, la Rubéola y la Parotiditis.

Con Daniel y Rosario garantizamos la salud de los y las nicaragüenses.

¿Qué es la fiebre amarilla?

El virus de la fiebre amarilla se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados de las especies Aedes o Haemagogu.

Durante este periodo, si un mosquito pica a una persona infectada, puede contraer el virus y convertirse en transmisor, perpetuando así el ciclo de la enfermedad.

Desde 2017, Nicaragua vigila el cumplimiento estricto de la vacunación contra la fiebre amarilla a todas las personas que ingresan al país provenientes de países considerados de riesgo según la OMS. La vacuna debe haber sido aplicada al menos seis días antes del ingreso.