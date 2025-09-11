Mensaje de Compañera Rosario Murillo, jueves 11 de septiembre

Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. En la semana de la patria, en las fiestas patrias y en Todos San Jacinto, celebramos dignidad, orgullo, combatividad y fuerza de espíritu nicaragüense por gracia de Dios.

Hoy estamos aquí en comunicación con los compañeros secretarios políticos, más de 20 compañeros que visitan la República Popular China en todo tipo de intercambio para fortalecer las relaciones entre nuestros partidos y, además, para aprender de todos por el bien de todos. Trabajamos allá conociendo ese ejemplo legendario del pueblo de la República Popular China, ese pueblo que con su esfuerzo, su trabajo, su tesón ha llegado a ser una potencia en el mundo.

Y nuestra Nicaragua bendita están en la provincia de Hubei, donde visitan la escuela del Comité Provincial del Partido Comunista y tendrán también encuentros con los compañeros del departamento internacional del Comité Central del glorioso Partido Comunista Chino, honrosamente hermanados en las luchas, en la historia y en las victorias.

Tenemos también compañeros y compañeras que va viajando hacia China para el Foro de Seguridad del Comisionado General Francisco Díaz. Desde nuestra Policía Nacional estamos cubriendo todos los ámbitos de seguridad ciudadana, seguridad escolar, seguridad en el campo, turismo.

Tenemos también desde las alcaldías, construcción de viviendas en Boaco, San Fernando, El Tuma-La Dalia, San Dionisio, Ticuantepe, San José de Cusmapa. ¡Cuántas inauguraciones y cuántos festejos! La alegría de avanzar desde la vida en paz y bien que tenemos gracias a Dios y gracias al heroísmo de nuestro pueblo, la familia nicaragüense.

Calles en Rivas, Cinco Pinos, El Crucero, Granada, El Tortuguero. Caminos en Jinotega, Totogalpa, Tuma-La Dalia y La Trinidad. En Jinotepe, el Parque Infantil Los Chocoyitos rehabilitándose. Nandaime, la Plaza José Dolores Estrada y la cancha Plaza Salomón Ibarra Mayorga en Chinandega también rehabilitándose.

Casas de Cultura en Esquipulas y Jinotepe. Escuelas y puestos de salud comunitarios en Wiwilí, Jinotega, Río Blanco, San Juan de Río Coco, Siuna, Nagarote, Achuapa. Puentes, aceras, obras de mitigación en Managua, Siuna, Niquinohomo, Nindirí, San Sebastián de Yalí y El Rama.

Agua y saneamiento comunitario en Nueva Guinea, Comalapa y Larreynaga. Rehabilitando módulos en el mercado municipal de Bluefields; mejorando la estación de bomberos en Las Salinas, Tola; y mejorando el cementerio Campo Santo en San Fernando, Nueva Segovia.

ENACAL nos informa que estamos inaugurando tanques para almacenar más agua y mejorar el servicio de ENACAL.

El MAG nos reporta cosecha de elotes de 1.74 millones de unidades en todo el país, cosechados en la época de primera de este año, destinada esta producción para el autoconsumo en fincas y el comercio en los mercados de todo el país.

También tenemos producción de arroz en la comunidad de La Pitía, municipio de El Cuá, Jinotega, con día de campo para productores, presentando las características productivas y el manejo de parcelas de arroz de secano, esto desde el INTA.

El IPSA nos reporta encuentros con ganaderos en San Francisco Libre y Boaco, para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador.

Usura Cero, entregando a 1,000 protagonistas en 45 municipios.

Todos San Jacinto, galas artísticas son 10,000 en las escuelas de todo el país. Recordemos que este fin de semana vamos a estar realizando los desfiles Todos San Jacinto en todo el país.

Y mañana la Presidencia de la República recibirá la antorcha de la Unión Centroamericana en horas de la tarde, antes del encuentro de boxeo, las veladas boxísticas en las que va a participar nuestro campeón Chocolatito y otros boxeadores llegados de toda la región.

Tenemos inauguraciones en La Sandino, en Managua, 3,000 emprendedores se formarán en cursos en esa universidad. También estamos en la inauguración del Centro de Documentación de la Universidad Ricardo Morales Avilés, para investigación de los estudiantes. Comedor estudiantil en la Universidad de Bluefields, inaugurando segunda etapa de la Universidad de Emprendedores, lo que ya mencionábamos el día de mañana, esto es La Sandino.

El INATEC, ciclo de conferencias de innovación tecnológica para 1,800 jóvenes inscritos en Hackathon Nicaragua. Las conferencias se realizan en Matagalpa, Masaya, Bilwi y Managua.

Títulos de propiedad: 505 familias certificadas como propietarias en Tipitapa, Nindirí, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, Achuapa, Larreynaga, Niquinohomo, Catarina, Masaya, El Jicaral, Chinandega, Granada, Nandaime, Diriá, El Castillo, San Carlos y Mulukukú. Todos certificados como propietarios de sus viviendas, de donde viven o donde trabajan en el campo o en las zonas urbanas. La próxima semana, se entregarán 2,500 títulos en todo el país.

Energía que inauguramos hoy en la comunidad Peñas Blancas de El Rama, ahí estamos atendiendo a 170 hermanos y hermanas, y entregamos el sistema de iluminación pública en San Juan del Sur, casco urbano, para más de 20,000 protagonistas.

Desde el Ministerio de Salud estamos entregando dos hemocentros móviles para donación voluntaria de sangre.

Luego tenemos las ferias de salud, las clínicas móviles, los ultrasonidos de mamas del 15 al 20 de septiembre: 142,723 familias de 2,400 barrios y comunidades, participando en 1,418 ferias de salud y clínicas móviles. Así es como Vamos Adelante.

También nuestras misiones en los distintos países donde estamos acreditados celebrando Todos San Jacinto y la independencia de nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana, siempre libre, siempre cristiana, siempre socialista y siempre solidaria.

Vamos adelante, compañeros, compañeras. Tenemos un fin de semana lleno de alegría y de actividades. Mañana vamos a anunciarlas en detalle, pero por lo pronto participamos todos de la alegría de vivir tranquilos, seguros, en paz y bien, celebrando nuestras fiestas tradicionales, nuestras fiestas patrias, nuestras fiestas de soberanía nacional, celebrándonos como pueblo invicto, pueblo glorioso, pueblo cristiano, socialista, solidario, pueblo de Dios, que va adelante porque Vamos Adelante, avanzando en la lucha contra la pobreza.

Todos los días caminamos hacia ese futuro que todos queremos y merecemos y por el que trabajamos duro, un futuro libre de pobreza.

Abrazos grandes, compañeros, compañeras, de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros que estamos trabajando a diario, juntos, porque juntos es que Vamos Adelante.

Abrazo grande.