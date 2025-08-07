Mensaje de Compañera Rosario Murillo, jueves 07 de agosto 2025

Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita. Hoy queremos enviar un abrazo fraternal, revolucionario, solidario a la familia de doña Dora Joaquina Gómez, que nos ha dejado, partió hacia el otro plano, al otro plano de vida, a 95 años de fructífera vida.

Es la madre de los héroes sandinistas Antonio Lenín Fonseca y William Fonseca, que dieron todo por la patria, por la liberación de Nicaragua, entregaron su vida. Queremos abrazarnos con doña María Ada Francis, Luis Enrique, Noé, todos Fonseca Gómez, y decirles: Aquí estamos y Vamos Adelante. Doña Dora Joaquina está con nosotros, siempre caminando y siempre iluminando las rutas de porvenir.

Era concejal del Frente desde el 2012 y su vida militante, su compromiso militante fue una inspiración para toda la juventud y la familia nicaragüense en general.

Luego, compañeros, compañeras, también hemos recibido una hermosísima carta de la querida compañera Ingrid Bouterse, esposa de nuestro compañero Desire, quien es ahora miembro de la Asamblea Nacional de la República de Suriname. Hemos recibido esta carta, la hemos publicado, donde nos habla de nuestra amistad y de nuestra unión, e inicia la carta con una cita de nuestro General que dice: «El sueño de Bolívar solo se hará realidad cuando los pueblos de América Latina se unan en la amistad, la justicia y la solidaridad contra toda forma de opresión«.

Aquí estamos, estamos con Ingrid, estamos con su pueblo y siempre nuestro querido compañero y hermano Desire Bouterse con nosotros, creando el porvenir de justicia, de dignidad, de solidaridad, de fraternidad y paz para los pueblos del mundo y, en particular, todos juntos trabajando día a día por los pueblos de nuestra América caribeña.

Compañeros, compañeras, inauguramos un Centro de Seguridad Ciudadana en Ciudad Sandino el día de mañana, mañana viernes.

Luego, tenemos también viviendas que entregamos en Cusmapa, Managua, Ticuantepe, Granada, Matagalpa, Corn Island y calles, caminos también en estos municipios. Rehabilitamos estadios de softbol en Somoto, canchas de fútbol en El Crucero, Puerto Morazán, Parque Natural. San Lorenzo, ampliación y mejoramiento del Parque de Ferias y Vamos Adelante.

También el Polideportivo, emblemático en Matagalpa, Polideportivo Matagalpa Primera Fase. Se inaugura este próximo sábado, nos ha escrito el querido compañero Sadrach Zeledón, alcalde de Matagalpa, y se nos informa que esta primera etapa será inaugurada, ha sido realizada con fondos del IND y de la alcaldía municipal de Matagalpa. Una instalación deportiva que cuenta con 1,344 butacas, canchas con pisos de tabloncillo, áreas de esparcimiento, utilizada será por las disciplinas de basquetball, judo, voleibol, boxeo, festivales en general y otras actividades también artísticas y culturales.

A la juventud, en este mes de aniversario de la Fundación y en este mes de celebración de la epopeya de la Alfabetización de la educación, entregamos una nueva obra en Matagalpa, la cuna del comandante Carlos (Fonseca), del comandante Tomás (Borge) y de tantos héroes, y decimos Vamos Adelante, Siempre Más Allá, construyendo el porvenir.

Más saneamiento en Bluefields, nos reporta ENACAL, para 5,600 familias, cuando el proyecto que estamos desarrollando concluya y podamos entregar completamente allá en Bluefields. En Bluefields no me especifica comunidad, 85% de avance.

Tenemos también al MAG, que nos informa que hay un área sembrada de 974 manzanas de mandarina en Granada, Masaya, Carazo y Managua. Empieza la cosecha en el próximo mes de septiembre.

El INTA nos anuncia que ha presentado una cartilla digital para nutrir los cultivos de ajonjolí y también el IPSA se reúne con productores de La Paz Centro para reforzar medidas sanitarias frente al gusano barrenador y continuar la campaña contra el gusano barrenador.

Tenemos también a Usura Cero entregando créditos en 46 municipios a mil protagonistas el día de hoy.

Concurso desde la Secretaría de Economía Creativa, Nicaragua Linda. Va lanzarse este miércoles 20, el próximo miércoles 20, desde el Mirador de Catarina. Concurso, un certamen dirigido a emprendedores de todos los sectores que desarrollen modelos de negocios sostenibles, innovadores y con identidad nicaragüense. Un certamen y otra iniciativa que cuenta con el respaldo decidido y solidario de la República Popular China a través de su misión diplomática en nuestro país.

Contentos y orgullosos. Tenemos también, compañeros y compañeras, que inauguramos infraestructuras educativas en universidades de León, laboratorios para estudio de suelo, también bibliotecas en Bluefields y entregamos 2,400 certificados a productores. Son certificados desde diplomados que han realizado en distintas tecnologías para mejorar la productividad agropecuaria.

Luego también se han certificado docentes en las universidades. Esta semana, 1,100 se certificaron para mejorar la calidad de la educación en las diferentes carreras que se imparten en las 12 universidades públicas.

Y el día de hoy también realizamos una importante reunión con los rectores y directores de las universidades privadas, reuniones y encuentros que se estarán realizando cada dos meses para estar perfectamente coordinados alrededor de las metas, de los objetivos, de los propósitos de la educación superior en nuestro país, fortaleciendo capacidades a la juventud y a los adultos que se matriculen en estas universidades, como muestra de la vocación de estudio y de avance que tenemos las y los nicaragüenses. Una exitosa, potente reunión de universidades privadas que se realizó el día de hoy en la Casimiro (Sotelo).

Luego, compañeros, es la tercera y último traslado de alimentos para la merienda escolar de este año. Estamos hablando de arroz, cereales, frijoles, maíz, harina de trigo y aceite por miles de quintales y de galones de aceite, por ejemplo son 155,778 galones. La merienda escolar se entregará para estudiantes de preescolar, primaria, educación especial, primaria y secundaria a distancia en el campo y escuelas normales para la formación de maestros y maestras. La salida de los alimentos será el martes 12, próximo martes, desde Los Brasiles por la mañana.

Vamos Adelante, es nuestro el porvenir, ese porvenir que estamos construyendo con el heroísmo, el trabajo, la vocación de paz de las familias nicaragüenses. En todos los municipios también los maestros de primaria están presentando, estamos hablando de 1,300 maestros que fortalecen con innovaciones pedagógicas la enseñanza y el aprendizaje del inglés.

El Ministerio de Salud estará desarrollando la próxima semana para 2,596 barrios y comunidades, 1,429 ferias de salud y también en clínicas móviles con atención de especialistas, son 82 ferias con atención de especialistas, ultrasonidos de equipos y la estrategia de Mi Hospital en Mi Comunidad.

En el hospital Felipe Moncada de San Carlos, nuestro Río San Juan, está entregándose un sistema de incineración, con lo cual estamos contribuyendo al manejo seguro de los desechos hospitalarios y, por lo tanto, a la salud.

Luego, compañeros del INATEC, 4,500 protagonistas finalizan cursos técnicos de agrotransformación, 7,600 protagonistas han fortalecido conocimiento en estos temas a lo largo de este año.

Luego, compañeros, compañeras, tenemos títulos de propiedad, 470 que entregamos en Managua, Tola, Rivas, Santo Domingo, San Pedro Lóvago, La Libertad, San Miguelito, Morrito, El Almendro, Jinotepe, San Marcos, Santa Teresa, Dolores, Mulukukú, y El Ayote. Vamos Adelante certificando la condición de legítimos propietarios de centenares de familias cada semana. Luego, 2,500 nuevos títulos la próxima semana, siempre en todos los departamentos de nuestra Nicaragua Bendita.

En el municipio de Wiwilí estrenamos energía para 175 hermanos y hermanas con una inversión de 3,900,000 (córdobas) y también estamos entregando el sistema de iluminación pública restaurado en Pochocuape, distrito 3, aquí de Managua, en Pochocuape zona 1, zona 4, y esta tarde de manera festiva se realiza la entrega a las familias que ahí habitan.

Vamos adelante, compañeros, compañeras, Vamos Adelante todo el día trabajando con la bendición de Dios para avanzar, para trabajar seguros, para prosperar y para liberarnos de la pobreza. Vamos Adelante, compañeros, compañeras, abrazo grande de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros.

Aquí estamos y así vamos, es nuestro el porvenir.