Mecánico queda con pierna desbaratada al impactar en moto contra autobús en Villa El Carmen

El motociclista Leonardo David García, de 24 años, quedó con la pierna derecha prácticamente destrozada al colisionar contra un bus y salir proyectado hacia un muro, la mañana de este lunes.

Impactante colisión en Villa El Carmen

El violento accidente ocurrió en la entrada a la comunidad Las Bravo, en el municipio de Villa El Carmen, donde Leonardo García impactó contra la unidad que transportaba trabajadores del Ingenio Montelimar.

A causa del brutal impacto, García quedó con los huesos expuestos de su rodilla y parte de su pierna derecha, y fue trasladado grave al hospital Lenin Fonseca de Managua.

‎‎El motorizado labora como mecánico y al momento del accidente se desplazaba hacia Managua.

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‎‎Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para investigar las circunstancias en que ocurrió el percance vial.