Matrimonio perece ahogado en río de Costa Rica, dejan 9 hijos huérfanos

Tres personas, entre ellos un matrimonio y una de sus hijas perecieron en un accidente acuático en una zona indígena en Turrialba, en Costa Rica.

Los fallecidos fueron identificados como Ronald Payan, de 35 años; Elizabeth Céspedes, de 32 años; y su hija Yency Payan, de tan solo 6 años.

El accidente ocurrió en el río Chirripó, donde las autoridades mantuvieron un amplio operativo de búsqueda y recuperación de los cuerpos.

De acuerdo con información del Registro Civil, la pareja deja nueve hijos. Ocho de ellos son menores de edad, con edades de 1, 2, 4, 9, 11, 13, 14 y 15 años, mientras que la mayor tiene 18 años.

El caso es investigado por las autoridades costarricenses.