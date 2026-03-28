Matagalpa: Ponchón de llanta deja una persona fallecida y 23 lesionados

La ciudadana Griselda del Socorro Jarquín, de 49 años, perdió la vida debido al trauma craneal que sufrió al volcarse la camioneta doble cabina en que viajaba junto a otros 23 hermanos en Cristo, en el sector conocido como Obama de Muy Muy, Matagalpa, la noche de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la camioneta era conducida por Juan José Avendaño Suárez de 48 años, quien perdió el control al ponchársele una de las llantas, se salió de la vía, terminó llantas arriba y los pasajeros salieron por los aires.

Entre los lesionados están: Christian Pérez, González 6 años, con herida abierta en la parte occipital de la cabeza, Scarleth Vanesa Ruiz Leyva, 19 años Trauma craneal severo, Cecilio Gutiérrez Pérez, de 58 años, posible fractura en la mano derecha, y Anielka Isayana Cano, 14 años, con politraumatismo.

También Jonathan Ramos Flores, 7 años, con Posible fractura en la extremidad inferior izquierda, Aleyda María González, Diaz, de 24 años, con politraumatismo, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez ,70 años, con trauma craneal más fractura en la pelvis.

Además, Reyna Isabel Díaz Cantillano, 46 años, posible fractura en extremidad superior izquierda, Evelin Vanesa García Gámez, de 16 años, herida abierta en el labio superior, Ashly Saraí Mendoza, 19 años, con herida abierta en el maxilar superior, Maribel Cano, 34 años herida en la frente, más politraumatismo.

Leticia Flores 38 años, resultó con escoriaciones, Griselda Tatiana Gonzales Diaz, 12 años, politraumatismo, Gleydin Jaritza Díaz, de 14 años, posible fractura en la extremidad inferior izquierda, Adonis Israel Ramos Flores, 13 años, con Escoriaciones, Juan José García Méndez, de 38 años, sufrió heridas abierta en la frente y parte posterior de la cabeza.

Así mismo sufrieron lesiones: Pablo Antonio González Suarez, 39 años, con herida en la frente, más escoriaciones, Jorvin Díaz González 11 años, posible fractura en la clavícula izquierda, Jusneydi González Díaz 7 años, Posible fractura en clavícula derecha.

También resultaron lesionados: Jeyson García Cano 8 años, con politraumatismo, Liseth Isabela Jarquin 14 años y Santos Emir Jarquin 7 años, ambos con laceraciones en distintas partes del cuerpo.

El accidente ocurrió cuando todos se trasladaban a una actividad religiosa, ya que todos son miembros de una iglesia evangélica situada en la comunidad El Zompopo, situada a 6 kilómetros de Muy Muy.

Al lugar del accidente llegaron miembros de los Bomberos Unidos y de la Cruz Blanca, quienes trasladaron a los menos lesionados al centro de salud Doctor Uben Rodríguez, de Muy Muy, y a ocho personas graves, al hospital regional Cesar Amador Molina de Matagalpa.

En tanto, agentes de la Policía Nacional investigan las circunstancias en ocurrió la fatalidad vial.