Matagalpa: Brutal colisión entre camión y motocicleta deja un fallecido

El joven Alder Noel Mendoza de 23 años, murió en el hospital César Amador Molina, a causa del trauma craneal y politraumatismo que sufrió luego que la moto en que viajaba impactara de frente con el camión placa MT 00-620 conducido por Carlos Manuel Dormuz Escobar.

La tragedia vial ocurrió la tarde de este lunes, en el municipio de San Dionisio, en el departamento de Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Alder viajaba en la motocicleta placa MT 71-458 junto a Melkin Antonio Mendoza López al momento de la brutal colisión.

“Los muchachos salieron por los aires y al caer al pavimento quedaron inconsciente, por lo que fueron trasladados en vehículo particular al centro de salud Gregoria González, después al hospital, donde uno de ellos murió”, agregó el testigo ocular.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del violento accidente se desplazaron al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados.