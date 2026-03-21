Masaya: Motociclista fallece al impactar contra poste de concreto en La Concha

De forma instantánea pereció Wilson Ronaldo Chacón Villachica de 15 años, al estrellarse en motocicleta contra un poste del tendido eléctrico, en el barrio Los Martínez del municipio San Juan de La Concepción, Masaya.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que la desgracia ocurrió a las 4:40 minutos de la tarde. “El muchacho venia a exceso de velocidad, perdió el control y pegó en el poste de concreto”, dijo uno poblador de la zona.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para investigar mayores detalles sobre el mortal accidente.