Masaya: Accidente en canopy de Catarina deja cuatro lesionados

4 personas lesionadas de diversa consideración, es el resultado de un accidente ocurrido en el canopy del Centro Turístico Mirador de Catarina, en el departamento de Masaya.

Accidente en canopy del Mirador de Catarina

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la parte baja del canopy, cuando los lesionados regresaban de la travesía, y chocaron entre ellos, por motivos aun desconocidos.

Entre los lesionados hay un menor de edad. Todos están recibiendo atención medica en el hospital comandante Hilario Sánchez, en la ciudad de Masaya, en tanto la policía investiga el hecho.