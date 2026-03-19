Enjambre sísmico sacude Masaya y sur de Managua

El doctor Wilfried Strauch, experto del INETER, calificó como «algo especial» el enjambre sísmico que sacudió anoche el volcán Masaya y zonas aledañas, incluyendo el sur de Managua.

Experto alemán alerta sobre actividad inusual en Masaya

El especialista alemán reveló que en sus tres décadas de trabajo «no pudo recordarse de ningún enjambre sísmico similar en el volcán».

Los sismos, representados por círculos rojos y naranjados en los mapas del INETER, se concentraron cerca de la laguna de Masaya, a cierta distancia del cráter Santiago donde está el lago de lava.

Dos posibles causas: placas tectónicas o magma

«Estas fallas se pueden activar por dos razones», explicó Strauss durante su informe. Por un lado, por el movimiento de las fallas causado por las placas tectónicas del Caribe. Por otro, «por movimiento del magma que trata de subir y entrar en el volcán, formar tal vez un nuevo cráter».

El experto admitió que «hasta el momento no podemos decidir cuál de las posibilidades causó este fenómeno». Los sismos fueron de alta frecuencia, clasificados como tectónicos, causados por movimientos de fallas debajo del volcán.

Sistema automático detectó sismos en tres segundos

INETER: enjambre sísmico en Masaya es algo especial

El INETER utilizó su nuevo sistema de monitoreo automático Syscom, de origen alemán, que fue capaz de detectar los sismos en apenas 3 segundos. El sistema analizó el peligro y determinó que no representaba riesgo inmediato, por lo que no envió mensajes de alerta temprana a los celulares.

«Los sismólogos de turno miraron los sismos en sus pantallas y después enviaron mensajes internos», relató Strauss, quien llegó al INETER para monitorear personalmente la situación.

Ciudad Sandino también registró movimientos

En la madrugada, dos sismos también sacudieron Ciudad Sandino. Un colega del INETER que vive a un kilómetro del epicentro reportó que «lo sintió bien fuerte, como un golpe de alta frecuencia», detalló Strauss quien consideró inusual «tener dos sismos locales en la zona cercana a Managua al mismo tiempo».

El especialista destacó que ahora cuentan con muchas más estaciones sísmicas instaladas desde diciembre pasado, además de cámaras nuevas en el volcán instaladas dentro del proyecto con China.

SINAPRED pide calma y preparación

INETER no descarta erupción tras sismos en volcán Masaya

El doctor Guillermo González, del SINAPRED, confirmó que desde anoche mantienen comunicación permanente con todos los municipios de Masaya e incluso de Carazo, donde también se sintieron algunos sismos.

«Lo que recomienda INETER es lo que vamos a seguir haciendo: vigilancia continua, mucha prudencia, mucha calma, tener en mente todas las medidas de autoprotección ante una situación sísmica», expresó González.

No descartan actividad volcánica futura

«Puede que entremos en una etapa de mayor actividad sísmica, o puede con el tiempo realmente se da un movimiento de magma de abajo hacia la superficie y vamos a tener una erupción», advirtió Strauss, aunque aclaró que sería «algo un poco remoto».

«Predicciones exactas sobre el comportamiento del volcán no podemos hacer, pero recomendamos prudencia y mejor monitoreo. Hay posibilidad de más y mayores sismos o también puede terminar la actividad», concluyó el experto del INETER.

El Volcán Masaya

El volcán Masaya, conocido como «La Boca del Infierno» por los conquistadores españoles, es uno de los siete volcanes activos de Nicaragua y el único del país con un lago de lava permanente en su cráter Santiago.

Ubicado a solo 20 kilómetros de Managua, este coloso de 635 metros de altura forma parte del Parque Nacional Volcán Masaya, el primer parque nacional del país establecido en 1979.

El complejo volcánico incluye cinco cráteres: Santiago, Nindirí, Masaya, San Pedro y San Fernando. Su última erupción significativa ocurrió en 2016, cuando lanzó rocas incandescentes que dañaron vehículos en el estacionamiento turístico.

Miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan cada año para observar el resplandor rojizo del lago de lava, especialmente impresionante durante las noches, convirtiendo al volcán en uno de los principales atractivos turísticos de Nicaragua.