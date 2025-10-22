Madre de menor ahogada en Batahola Sur denuncia a tiktokers por usar su tragedia para pedir dinero

La señora Lidia Carolina Calderón, madre de la adolescente de 13 años que falleció tras ser arrastrada por las corrientes en el sector de las Aldeas SOS en Batahola Sur, en Managua, hace ocho días, denunció que personas inescrupulosas están utilizando la tragedia de su hija para solicitar dinero en plataformas digitales.

Lidia Carolina Calderón, madre de la adolescente de 13 años que falleció ahogada

La madre denunció que varios perfiles en TikTok se están haciendo pasar por familiares de la niña con el fin de obtener beneficios económicos.

El caso más notorio es el de un usuario identificado como Josuar Jiménez, quien realiza transmisiones en vivo afirmando ser el padre de la menor y solicita donaciones.

Muro de Josuar Jiménez

Lidia Carolina Calderón relató que Jiménez incluso realizó un en vivo desde el cementerio, fingiendo un profundo dolor para engañar a los seguidores.

Sin embargo, el hermano de la adolescente intervino en esa misma transmisión para desmentir la situación: “Él no es familiar, yo soy su hermano y nadie de nosotros está ahí”, aclaró.

La familia señala que el perfil de Jiménez está dedicado a la estafa, pues está inundado de publicaciones de luto y funerales ajenos.

Otros perfiles de TikTok señalados por presuntamente generar seguidores a costa de esta tragedia son Lionel Valle y Aldo Castillo 8268200525315.

Muy dolida, la madre de la menor ha interpuesto una denuncia formal en el Distrito II de la Policía y ha instado a la población a no caer en el engaño de estas personas.

La señora Calderón pide respeto para la memoria de su hija y para el dolor de la familia, recordando que entre los sueños de la adolescente estaban celebrar sus 15 años, culminar sus estudios y convertirse en odontóloga.

La madre reitera que llegará hasta las últimas consecuencias para frenar este abuso.

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