Madre de Kukra Hill vive horas de angustia por desaparición de su hija de 14 años

Con el corazón destrozado y sumida en una profunda desesperación, la señora Oneyda González clama por ayuda para localizar a su hija, la adolescente Jackeling González, de 14 años.

Jackeling González, de 14 años

La menor, originaria del asentamiento Samuel Law, en Kukra Hill, desapareció el pasado sábado 21 de marzo tras salir hacia su colegio, y desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero.

La angustia de la madre aumentó tras recuperar el celular de la adolescente en la vivienda de una familia local, donde descubrió alarmantes fotografías que muestran a la menor con golpes visibles en el rostro.

Doña Oneyda señala como principal sospechoso a un sujeto identificado como Deybin Estrada, de 19 años, por lo que teme que su hija esté retenida contra su voluntad y siendo víctima de violencia física.

La señora interpuso la denuncia formal ante la Policía Nacional y el Ministerio de la Familia, con la esperanza de tener noticias de su hija.

Asimismo, la señora hizo un llamado urgente a la comunidad del Caribe Sur y a todo el país para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jackeling se comunique de inmediato al número 5829 5759.

La familia permanece en vilo, esperando que la difusión de este caso permita encontrar a la adolescente sana y salva.

Cada minuto que pasa aumenta el temor de la madre, quien no descansará hasta tener a su hija de regreso en casa y ver que se haga justicia ante las evidentes señales de agresión encontradas.

