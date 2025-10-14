Madre con cáncer pide perdón por hijo acusado de causar muerte de pareja en motocicleta

Un drama familiar envuelve un caso de homicidio imprudente en accidente de tránsito que será llevado a juicio oral y público dentro de una semana.

Carmen Urbina, de 80 años

La señora Carmen Urbina, de 80 años, y quien ha luchado valientemente contra el cáncer de mamas, está clamando por la liberación de su hijo, Jaime José Robles Urbina, de 60 años, acusado de causar la muerte de una joven pareja en Managua.

“Yo no quiero morirme de tristeza”, expresó con la voz quebrantada Carmen, al ver a su hijo en prisión.

Jaime Robles, conductor internacional con más de 35 años de experiencia sin incidentes, es el principal sostén de su familia, incluyendo un hijo ciego y a su madre en su batalla contra el cáncer.

Jaime Robles Urbina

Robles Urbina está acusado de arrollar mortalmente a José Aníbal Palacios y Alondra Eveleny Bermúdez, una pareja que viajaba en motocicleta, en la pista que conduce al mercado Mayoreo.

El trágico accidente ocurrió el pasado 1 de octubre, 200 metros al Este del supermercado Maxi Pali Waspam Sur.

En la audiencia, el conductor del camión placa MT 47727, Jaime Robles, manifestó no haber visto a los motociclistas y se disculpó públicamente con las familias de las víctimas.

Las víctimas José Aníbal Palacios y Alondra Eveleny Bermúdez

Con profundo dolor, Carmen Urbina pidió perdón a las familias de los jóvenes fallecidos, comprendiendo su sufrimiento. “Yo sé lo que es perder a un hijo, por eso entiendo su dolor”, afirmó.

La familia y vecinos de Puertas Viejas, Ciudad Darío, Matagalpa, destacan la solidaridad y el «buen corazón» de Jaime Robles, quien es muy apreciado en el gremio de transportistas.

El doctor Alex Junior Martínez Lanzas, Juez Primero Local Penal de Managua, remitió el caso a la fase de juicio oral y público, para el 21 de octubre, y en esa fecha se conocerá lo que le depara el destino al camionero matagalpino.

