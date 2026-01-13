Localizan sin vida a ex candidata a Reina de las Fiestas Patronales de Tipitapa

La mañana de este martes fue localizado y recuperado el cuerpo sin vida de la joven Marling Esperanza Suárez Téllez, de 18 años, quien desapareció ayer lunes al ser arrastrada por una corriente en la presa El Tigre, en el municipio de Tipitapa.

Marling Esperanza Suárez Téllez

La presa está localizada de la entrada a la comunidad Los Laureles varios kilómetros al norte y fue a ese sitio adonde Marling llegó en compañía de su hermana Belén del Carmen Suárez Téllez, su mamá Jaritza Liseth Téllez y dos amigos.

Doña Jaritza dijo que la corriente también había arrastrado a su otra hija, Belén Suárez, pero lograron auxiliarla y rescatarla con vida, en tanto las corrientes se llevaron a Marling, dando lugar a la intensa búsqueda que culminó hasta la mañana de hoy.

La familia doliente es originaria de la comunidad los Laureles, de Tipitapa, donde los habitantes están de luto, por el deceso de Marling quien los representó el año pasado como candidata a reina de las Fiestas Patronales de Tipitapa.



