El fin de semana llega al país matrimonio nicaragüense que murió asfixiado en España

Gracias a la solidaridad de muchas personas en Nicaragua y España, se prevé que el viernes 16 de enero ya estén en El Rama, Caribe Sur, los cuerpos de los compatriotas Joel Antonio Aguilar Quijano, de 43 años, y su esposa Martha Lorena Cerna Vargas, de 42, para darle el último adiós en su tierra natal.

Joel Antonio Aguilar Quijano y su esposa Martha Lorena Cerna Vargas

El matrimonio nicaragüense fue encontrado muerto la mañana del martes 23 de diciembre de 2025 en su vivienda ubicada en la Plaza del 8 de septiembre en la ciudad de Cáceres, España.

Según los resultados de la autopsia la pareja falleció asfixiada por el humo procedente de una estufa de carbón que tenían encendida en su habitación para calentarse.

La voz de alerta la dio a la Policía, Rafael Fleitas, un compañero de trabajo de Joel, quien lo echó de menos al no acudir al punto de encuentro para irse juntos al lugar donde trabajaban en una obra en construcción.

A la vivienda acudieron varas patrullas de la Policía, quienes luego de forzar la puerta del dormitorio, encontraron ya sin vida al matrimonio nicaragüense que llevaba varios años viviendo en la ciudad.

Joel era topógrafo y llegó primero a España en el 2021 y después llevó al resto de su familia.

Los fallecidos eran padres de tres hijos de 12, 14 y 21 años que, al momento de los hechos, estaban dormidos junto a un primo, en otros cuartos de la casa, pero ninguno sufrió daños.

Los tres hijos de la pareja ya arribaron al país y se encuentran en El Rama, Caribe Sur.

Aunque inicialmente se creía que la pareja había fallecido por inhalación de monóxido de carbono, los resultados de Medicina Legal determinaron que se trató de asfixia con humo, las causas exactas de los decesos.

Para poder traer a Nicaragua los restos de Joel y Martha fue necesario reunir el equivalente de 40 mil dólares, lo cual se logró gracias a la solidaridad de mucha gente, lo cual es agradecido profundamente por la familia doliente.

