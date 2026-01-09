Localizan cuerpo de pescador fallecido en colisión de panga contra cayuco en el Caribe Sur

La Fuerza Naval recuperó este viernes, el cuerpo del pescador Juan Manuel Gámez Obando, de 50 años, quien falleció el miércoles luego que el cayuco en que realizaba labores de pesca fue impactado por una panga comercial entre Laguna de Perlas y Kukra Hill, Caribe Sur.

Juan Manuel Gámez Obando, de 50 años

Lugareños dijeron que don Juan viajaba junto a su hijo Manuel Gámez García, de 12 años, en el cayuco de nombre “Miss Keysha”, cuando fueron impactados por la panga “Esther” que cubre la ruta Bluefields – Tasba Pouni.

En la colisión, el niño Manuel Gámez sufrió heridas en la cabeza y tras ser rescatado con vida, lo llevaron al centro de salud de Laguna de Perlas y luego lo trasladaron al hospital Doctor Ernesto Sequeira, de Bluefields.

Padre e hijo son originarios del barrio Santa Rosa, en Bluefields, de done zarparon a pescar, a como lo hacían cotidianamente como medio de sobrevivencia.

El cuerpo fue entregado a sus familiares en el muelle del MINSA en el barrio Pointeen, de Bluefields, para las debidas honras fúnebres.

Como parte de las diligencias, el panguero John Bendliss Hodgson, junto con la panga “Esther”, fueron retenidos mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

