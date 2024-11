Llegan a Nicaragua comunicadores del programa «La lista de Erick» de RT en Español

Erick Luridian Fonseca Sarate, conductor y presentador del programa La Lista de Erick, Anna Kuropatova, productora, y los camarógrafos Stanislav Slugin y Konstantin Krasnoperov, arribaron hoy jueves a Nicaragua y fueron recibidos por el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de Medios del Poder Ciudadano y las Familias.

Daniel Edmundo, expresó “seguimos uniendo esfuerzos, avanzando siempre firmes en cooperación y colaboración, entre los Medios Sandinistas de Nicaragua y nuestros hermanos comunicadores de la Federación de Rusia”, y reafirmó el compromiso en la defensa de la estabilidad, la paz y la patria.

Mientras que Erick Luridian, conductor y presentador del programa La Lista de Erick, dijo “estamos encantados de venir por segunda vez. La vez pasada me trataron de maravilla y cuando llego aquí, me siento como en casa. La gente me trata bien, la comida me fascina”.

Y agradeció al Presidente Daniel y a la Vicepresidenta Rosario, que nos han invitado otra vez, y están desarrollando, el turismo para que Nicaragua, sea conocida por todo el mundo y en diferentes idiomas.

El equipo periodístico de Rusia, de “La Lista de Erick”, grabará varios programas, durante su recorrido y disfrute de las ciudades del sur de Nicaragua.